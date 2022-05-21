Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины

Шеф Пентагона Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Резниковым

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в ходе звонка стороны обсудили потребности Киева в вооружениях.

Отмечается, что переговоры состоялись в преддверии второго заседания координационной группы Запада по оказанию новой военной помощи Украине, которое состоится 23 мая.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

14 мая Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе беседы он призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи.