В Совфеде высказались о причинах продовольственного кризиса в Европе

Сенатор Пушков заявил, что кризис спровоцировала попытка Запада «душить» Россию санкциями

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказался о причинах продовольственного и энергетического кризиса в Европе. Он заявил, что эти явления спровоцировала попытка Запада «душить» Россию санкциями.

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса - ни энергетического, ни пшеничного», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, западные страны «проглядели» то, что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада, и теперь они «с удивлением это обнаруживают».

Ранее помощник президента России Владимира Путина, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что концу 2022 года мир может столкнуться с глобальным голодом. По его мнению, проблема начнет проявляться уже осенью, а основной причиной станет рост стоимости пшеницы на мировом рынке. В таком положении дел политик обвинил США, которые проводили мягкую монетарную политику и вливали в рынки дополнительную ликвидность, что породило высокую инфляцию.

Цена на пшеницу в понедельник, 16 мая, побила абсолютный рекорд на европейском рынке. Торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

