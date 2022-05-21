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В США назвали способ отразить «вторжение» Китая на Тайвань и уничтожить С-400

RAND: отразить «вторжение» Китая на Тайвань может гигантский рой беспилотников

Фото: Ann Wang / Reuters

Одним из самых эффективных способов отразить «вторжение» Китая на Тайвань и уничтожить зенитные ракетные системы С-400 российского производства является использование гигантских роев небольших дозвуковых высокоавтономных беспилотников. Об этом пишет американское издание The Drive, ссылаясь на исследование корпорации RAND.

В публикации утверждается, что тысяча подобных беспилотников в небе над Тайванем и проливом, разделяющим остров с материковым Китаем, может не только запутать многочисленные системы противовоздушной обороны (ПВО), имеющиеся в распоряжении Пекина, в частности, С-400, но и истощить запасы дорогостоящих ракет.

Отмечается, что эти беспилотники должны следовать впереди истребителей пятого поколения, создавая так называемый «сенсорный слой», благодаря которому радары самолетов F-22 и F-35 могут работать исключительно в пассивном режиме, оставляя эти истребители незаметными для китайских систем ПВО.

В публикации отмечается, что технологии управления роем беспилотников предполагают использование систем на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые уже существуют — например, подобным способом контролируется работа десяти тысяч водителей Uber на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

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В марте телеканал CNN сообщил, что власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.

В июне 2021 года журнал Popular Mechanics, ссылаясь на заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала армии США Марка Милли, сделанное в ходе выступления в Конгрессе, написал, что нет никаких признаков того, что Китай готовится начать вторжение на Тайвань, который поддерживают США, в течение ближайших 12–24 месяцев.

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Иван Потапов
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