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Спорт

Джошуа назвал самого сложного соперника в карьере

Боксер Энтони Джошуа назвал самым сложным соперником в своей карьере Владимира Кличко

Фото: Alan Stanford / Globallookpress.com

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере. Его слова приводит The Mirror.

«Самым сложным соперником, с которым я сталкивался, определенно был Владимир Кличко. Смена караула: молодой лев против старого льва», — поделился спортсмен. Британец рассказал, что ему потребовалось провести 11 раундов, с чем раньше ему не приходилось сталкиваться. «Это был определенно мой самый сложный бой», — заключил Джошуа.

Джошуа и Кличко провели поединок в апреле 2017 года. Тогда украинец проиграл нокаутом британцу, который отобрал у боксера три титула.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 69 боев, в которых он одержал 64 победы.

Дарья Коршунова
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