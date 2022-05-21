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В России изучат вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев»

Слуцкий заявил, что в Москве изучат вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев»

Фото: РИА Новости

В России намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) политика Виктора Медведчука на пленных украинского батальона «Азов». Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет «Интерфакс».

По его словам, данный вопрос изучит не ЛДПР, а люди в Москве, имеющие такие полномочия.

Ранее стало известно, что Лычаковский районный суд украинского города Львов арестовал имущество ряда предприятий, принадлежащих родственникам депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Его арестовали без возможности внесения залога. 18 апреля Служба Безопасности опубликовала видео, на котором политик попросил обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

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Юлия Ямпольская
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