На Украине арестовали имущество родственников Медведчука

В ГБР Украины сообщили об аресте части имущества родственников Виктора Медведчука

Лычаковский районный суд украинского города Львов арестовал имущество ряда предприятий, принадлежащих родственникам депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников Медведчука и Козака. «Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 миллионов гривен (2,64 миллиона долларов)», — уточнили в ГБР.

Арест, в частности, был наложен на три земельных участка, 11 нежилых построек и 126 автомобилей. В ведомстве пообещали добиться передачи этого имущества украинскому Национальному агентству по управлению активами.

Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал активы родственников Медведчука и Козака на сумму свыше 40 миллионов гривен. Отмечалось также, что сотрудниками ГБР были проведены обыски на шести объектах в Киевской и Львовской областях и изъяты картины, драгоценности и предметы антиквариата.