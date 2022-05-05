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Украинский суд арестовал активы родственников Медведчука

Суд арестовал счета родственников Медведчука и Козака по делу о незаконной добыче песка
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Суд арестовал активы родственников лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов)», — уточнили в ГБР.

Сотрудники бюро провели обыски на шести объектах в Киевской и Львовской областях в рамках уголовного дела о незаконной добыче песка. Изъяты картины, драгоценности и предметы антиквариата.

Служба безопасности Украины задержала Медведчука 12 апреля. Он был арестован без возможности внесения залога. 18 апреля СБУ опубликовала видео, на котором политик просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

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Алевтина Запольская
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