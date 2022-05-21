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В США оценили российского «Задиру»

Defense News: Россия в ходе СВО не применяла лазерный комплекс «Задира»

Кадр: Министерство обороны РФ

США не обнаружили свидетельств того, что Россия в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса применяла лазерный комплекс «Задира», способный поражать цели на расстоянии до пяти километров. Об этом пишет американское издание Defense News, ссылаясь на источник в Пентагоне.

В публикации заявления российской стороны о применении нового оружия в ходе спецоперации оценили как признание того факта, что лазерные системы обходятся гораздо дешевле, чем дорогостоящие ракеты, в частности, российских комплексов «Тор» и «Панцирь».

Согласно изданию, разработкой «Задиры», как и лазерного комплекса «Пересвет», занимался Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный в Сарове.

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В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении в ходе СВО комплекса «Задира».

В апреле компания Raytheon испытала лазерный комплекс High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой.

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Иван Потапов
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