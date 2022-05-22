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Басков предложил создать аналог «Евровидения» в России

Певец Басков призвал создать аналог «Евровидения» в РФ с артистами из дружественных стран
Николай Басков

Николай Басков . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Николай Басков предложил создать аналог «Евровидения» в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Потому что вы видите, что там происходит. Мы, наверное, перейдем в другое русло», — сказал он. По его словам, к участию в музыкальном конкурсе будут приглашены дружественные страны, которые остались с Россией в период распространения русофобии.

Басков отметил, что члены Российской музыкальной ассоциации решили создать конкурс, «где будет пропаганда русского языка, русской песни в плане популярной музыки». Он добавил, что участники из разных стран должны будут петь на русском языке. «И в то же время они будут выступать в своем национальном [стиле], представлять и свою страну, и свою музыку», — заявил он.

Исполнитель подчеркнул, что конкурс будет иметь не только культурное, но и дипломатическое значение. «В этом начинается взаимоотношение культуры, начинается распространение уважения к русским и русской культуре. Так как сейчас русофобия, ее запрещают, русских начинают гнобить. Поверьте, пройдет немного времени, и все поменяется», — сказал он.

Ранее сообщалось, что группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

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Марина Совина
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