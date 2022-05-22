Стало известно об откладывании визита делегаций Швеции и Финляндии в Турцию

Milliyet: визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается

Визит делегаций Швеции и Финляндии в Турцию откладывается, пока страны ждут ответа от Анкары. Об этом стало известно из публикации в газете Milliyet.

Отмечается, что делегации из Швеции и Финляндии должны были провести переговоры с НАТО, а в Стокгольме даже заявили, что главы МИД обеих стран посетят Анкару.

Как сообщает издание, после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил представителей шведской и финской сторон не утомляться, а процесс по организации визита их делегаций затормозился.

«Две страны (Швеция и Финляндия — прим. «Ленты.ру») предложили направить делегацию на уровне заместителей министров. После переговоров президента Эрдогана с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте в субботу было заявлено, что на повестке дня может стоять ответ Турции на предложение», — добавили в газете.

19 мая Турция проинформировала НАТО о намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии в организации. Позднее Эрдоган заявил, что хочет увидеть, как Стокгольм и Хельсинки станут отстаивать ценности Североатлантического альянса при вступлении в блок.