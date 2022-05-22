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Сенатор рассказал о признаке реального укрепления рубля

Сенатор Клишас рассказал, когда можно говорить о реальном укреплении рубля

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о признаке укрепления российской валюты. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«О реальном укреплении рубля можно будет говорить только тогда, когда россияне смогут купить наличную валюту по биржевому курсу», — написал сенатор.

В пятницу, 20 мая, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 58 рублей впервые за четыре года. На минимуме сделки проходили по 57,55 рубля.

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Ксения Назарова
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