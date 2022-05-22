Зеленский присвоил польскому городу звание «спасителя»

Президент Украины Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «спасителя»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «города-спасителя». Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии», — заявил Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины.

Ранее украинский лидер сообщил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Он также подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

До этого президент Украины также решил наделить граждан Польши особым статусом в республике. Он анонсировал внесение в Раду законопроекта, который установит на территории страны особый правовой статус для польских граждан.

