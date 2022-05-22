Боррель заявил об истощении запасов военной техники ЕС из-за помощи Украине

Глава евродипломатии Боррель: запасы военной техники ЕС истощены из-за помощи Украине

Запасы военной техники стран Европейского союза (ЕС) истощились в связи с оказанием помощи Украине. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в своем воскресном блоге. Его слова приводит ТАСС.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков [обороны ЕС]», — обратил внимание политик.

Боррель также призвал Евросоюз взять на себя ответственность за свою безопасность, создав собственные европейские вооруженные силы, у которых «будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины загонит Киев в долговую яму. Он напомнил, что ленд-лиз — это недешевый товарный кредит, и пояснил, что за боеприпасы, технику и продовольствие, которые США поставят Киеву по ленд-лизу, будут расплачиваться будущие поколения украинцев.