Чемпион ОИ ответил пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины

Чемпион ОИ назвал болваном пожелавшего отстранения россиян тренера сборной Украины

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на призыв тренера сборной Украины по футболу дисквалифицировать россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, Украина играла в футбол только при Валерии Лобановском. «А сегодня? Кто они такие? Никто! Только Россия может составлять самую серьезную конкуренцию другим крупным странам на Олимпиадах и других соревнованиях», — заявил Тихонов. Он также назвал Петракова безголовым болваном.

8 мая тренер сборной Украины в интервью Daily Mail пожелал отстранения России от футбола на срок от пяти лет. По мнению специалиста, одного года недостаточно.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) лишила сборную России права побороться за путевку на чемпионат мира — 2022.