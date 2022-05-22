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Спорт

Чемпион ОИ ответил пожелавшему отстранения россиян тренеру сборной Украины

Чемпион ОИ назвал болваном пожелавшего отстранения россиян тренера сборной Украины

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на призыв тренера сборной Украины по футболу дисквалифицировать россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, Украина играла в футбол только при Валерии Лобановском. «А сегодня? Кто они такие? Никто! Только Россия может составлять самую серьезную конкуренцию другим крупным странам на Олимпиадах и других соревнованиях», — заявил Тихонов. Он также назвал Петракова безголовым болваном.

8 мая тренер сборной Украины в интервью Daily Mail пожелал отстранения России от футбола на срок от пяти лет. По мнению специалиста, одного года недостаточно.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об участии российских команд в турнирах в сезоне-2022/2023. Российские футбольные клубы отстранили от еврокубков, а национальную сборную исключили из Лиги наций. Также УЕФА отклонил заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) лишила сборную России права побороться за путевку на чемпионат мира — 2022.

Алексей Гусев
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