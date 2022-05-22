Мединский назвал цель США на Украине

Мединский: США помогают Украине, чтобы закабалить страну финансовыми обязательствами

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что помощь США Киеву преследует цель закабалить украинскую сторону финансовыми и политическими обязательствами, превратив ее в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.

По его словам, «верить в бескорыстие англосаксов» могут только люди, которые не знают историю. «Я думаю, что, оказывая такого рода услуги Украине, западный мир реализовывает параллельно две задачи: совмещает приятное с полезным», — подчеркнул он.

Мединский добавил, что у Соединенных Штатов стоит задача таким образом максимально вредить «своему геополитическому, как они считают, конкуренту и противнику — России». Он считает, что речь идет о том, чтобы добиться распада России на субъекты. «Вторая задача — закабалить Украину, связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию», — отметил он.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что новый пакет помощи Вашингтона позволит Украине открыть порт Одессы. По словам сенатора, это позволит избежать продовольственного кризиса, вызванного задержками зерна. В том числе с этой целью члены Конгресса одобрили рекордную поддержку Киеву на сумму 40 миллиардов долларов.