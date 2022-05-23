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Покинувшие клуб РПЛ легионеры захотели вернуться

Футболисты Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба захотели вернуться в «Краснодар»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Три иностранных футболиста захотели вернуться в «Краснодар». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, бразилец Кайо, американец Кристиан Рамирес и колумбиец Джон Кордоба планируют готовиться к новому сезону в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее действие контрактов было приостановлено по инициативе игроков, они покинули страну и тренировались самостоятельно.

Всего «Краснодар» приостановил соглашения с восемью легионерами. Команда доигрывала сезон преимущественно с воспитанниками в составе. Также клуб покинул немецкий тренер Даниэль Фарке и его ассистенты. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Александр Сторожук.

По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» набрал 50 очков и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Дарья Коршунова
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