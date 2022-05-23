Разъяренная невеста отвергла жениха из-за лысины

Telangana Today: невеста в последний момент узнала о лысине жениха и отменила свадьбу

Разъяренная невеста в индийском городе Уннао, штат Уттар-Прадеш, отвергла жениха и отменила свадьбу после того, как в последний момент узнала, что ее жених лысый. Об этом сообщает Telangana Today.

Поначалу жениху удавалось скрывать лысину от невесты и ее родни, однако по дороге к мандапе (павильон для проведения брачного ритуала — прим. «Ленты.ру») у него закружилась голова, и он упал в обморок. Когда мужчина оказался на земле, с него слетел парик, и все увидели, что у него нет волос.

Как только невеста узнала о лысине, она отказалась продолжать свадьбу. Окружающие пытались переубедить ее, но женщина была непреклонна. Дело дошло до полиции, но невеста не изменила своего мнения даже после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

Позже во время панчаята (совета старейшин — прим. Ленты.Ру) семья невесты заявила, что они потратили на организацию свадьбы 566 тысяч рупий (430,4 тысячи рублей). Родственники жениха согласились возместить убытки отцу невесты.

Дядя невесты заявил, что семье жениха не следовало скрывать, что мужчина лысый. «Мы могли бы психологически подготовить невесту, и она не была бы шокирована. Нельзя ожидать, что брак будет успешным, если он изначально построен на лжи», — пояснил он.

Представитель полиции Рамджит Ядав заявил, что невеста не была готова к браку. Он отметил, что семьи достигли компромисса.

Ранее сообщалось, что индиец лишился невесты прямо во время свадебной церемонии после того, как женщина обнаружила, что он лысый. Мужчина заявил, что не может вернуться домой холостым, и женился на дочери бедного торговца овощами.