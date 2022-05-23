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Гуру уборки поделилась дешевым способом удаления известкового налета на унитазе

Гуру уборки Софи Хинчлифф: удалить известковый налет с унитаза можно с помощью колы

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Популярный блогер Софи Хинчлифф, известная в сети как гуру уборки миссис Хинч, поделилась с поклонниками дешевым и при этом эффективным способом, с помощью которого можно удалить стойкий известковый налет на унитазе. Ее рекомендацией заинтересовалось издание Express.

Специалистка по уборке заявила, что известковый налет на унитазе может выглядеть очень неэстетично и если вовремя от него не избавиться, ситуация только усугубится — он из светлого станет темно-коричневым и начнет постепенно разрушать материал, из которого сделана сантехника. При этом, по словам миссис Хинч, от известковых отложений можно избавиться без дорогостоящей бытовой химии.

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Одним из самых эффективных и вместе с тем доступных по цене способов удаления застарелого налета гуру уборки назвала колу. Бутылку этого популярного газированного напитка нужно просто залить в унитаз, оставить на ночь и утром смыть. Специалист уверяет, что кислота, которая содержится в коле, растворит даже стойкие отложения. Поклонники блогера подтвердили, что этот способ работает, причем как для очистки сливной части, так и для бачка унитаза.

Ранее сертифицированный семейный врач Томи Митчелл перечислил шесть убивающих здоровье и отношения привычек. Специалист сообщил, что приукрашивание правды, алкоголь и негатив в числе всего прочего вредят организму и взаимопониманию между людьми.

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Наталья Обрядина
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