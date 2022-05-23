Врач перечислил шесть убивающих отношения и здоровье привычек

Врач Томи Митчелл: негатив, приукрашивание правды и алкоголь вредят здоровью и отношениям

Cертифицированный семейный врач Томи Митчелл перечислил шесть убивающих здоровье и отношения привычек. Негатив, приукрашивание правды и алкоголь, в числе всего прочего, вредят организму и взаимопониманию между людьми сообщает издание ETNT.

Прежде всего, по словам врача, ничто так не вредит здоровью и отношениям, как негативное восприятие окружающей действительности. Митчелл напоминает, что, если постоянно жаловаться на происходящее вокруг и искать один негатив, можно отравить не только свою жизнь, но и надоесть окружающим.

Врач призвал быть честнее с окружающими и перестать постоянно сглаживать углы. «Приукрашивание правды при критике вредно для развития личности в первую очередь. Это разрушает чувства и мешает развить привычки критического мышления. Быть честным и говорить правду жизненно важно, как для развития отдельных людей, так и для общества в целом», — уточняет Митчелл. Он добавил, что повсеместная привычка не говорить о проблемах прямо привела к тому, что у многие стали неадекватно реагировать даже на рациональную критику и проявлять излишнюю чувствительность в ответ на любые претензии, что вредно и для здоровья, и для отношений.

Несоблюдение правил безопасности за рулем Митчелл также считает очень опасной привычкой. «Текстовые сообщения во время управления автомобилем — опасная вещь. СМС не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью или жизнью тех, кто находится в машине или случайно попадет под колеса», — подытожил врач-терапевт.

Склонность к алкоголю и курению Митчелл также назвал очевидными вредными привычками, которые могут привести к опасным заболеваниям и отравить отношения.

Кроме того, врач призвал не закрывать глаза на социальную несправедливость. По его словам, равнодушие к общественным проблемам делает человека менее чувствительным. К тому же, таким образом он подает дурной пример окружающим, что, в конечном итоге, приводит к болезням общества, подытожил Митчелл.

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