Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислил шесть убивающих отношения и здоровье привычек

Врач Томи Митчелл: негатив, приукрашивание правды и алкоголь вредят здоровью и отношениям

Фото: Amy Humphries / Unsplash

Cертифицированный семейный врач Томи Митчелл перечислил шесть убивающих здоровье и отношения привычек. Негатив, приукрашивание правды и алкоголь, в числе всего прочего, вредят организму и взаимопониманию между людьми сообщает издание ETNT.

Прежде всего, по словам врача, ничто так не вредит здоровью и отношениям, как негативное восприятие окружающей действительности. Митчелл напоминает, что, если постоянно жаловаться на происходящее вокруг и искать один негатив, можно отравить не только свою жизнь, но и надоесть окружающим.

Врач призвал быть честнее с окружающими и перестать постоянно сглаживать углы. «Приукрашивание правды при критике вредно для развития личности в первую очередь. Это разрушает чувства и мешает развить привычки критического мышления. Быть честным и говорить правду жизненно важно, как для развития отдельных людей, так и для общества в целом», — уточняет Митчелл. Он добавил, что повсеместная привычка не говорить о проблемах прямо привела к тому, что у многие стали неадекватно реагировать даже на рациональную критику и проявлять излишнюю чувствительность в ответ на любые претензии, что вредно и для здоровья, и для отношений.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Несоблюдение правил безопасности за рулем Митчелл также считает очень опасной привычкой. «Текстовые сообщения во время управления автомобилем — опасная вещь. СМС не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью или жизнью тех, кто находится в машине или случайно попадет под колеса», — подытожил врач-терапевт.

Склонность к алкоголю и курению Митчелл также назвал очевидными вредными привычками, которые могут привести к опасным заболеваниям и отравить отношения.

Кроме того, врач призвал не закрывать глаза на социальную несправедливость. По его словам, равнодушие к общественным проблемам делает человека менее чувствительным. К тому же, таким образом он подает дурной пример окружающим, что, в конечном итоге, приводит к болезням общества, подытожил Митчелл.

Ранее психолог и кандидат наук Джорджия Уиткин рассказала, как уйти от ответа на неудобные вопросы и поставить на место невоспитанного собеседника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Стало известно об уничтожении «азовцами» улик преступлений в Донбассе
Иммунолог назвал новую угрозу из-за крупных вспышек оспы обезьян
В сети назвали мечту детства мальчиков в СССР
Президент Ирана пообещал отомстить за смерть полковника КСИР
Постпред Крыма заявил об изменении статуса Азовского моря
Премьер Японии предложил Байдену провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Врач перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание факторы
Олимпийский чемпион оценил критику в адрес Овечкина в США
В США разбился одномоторный самолет
Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места «настоящего Дагестана»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.