24-летняя девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше и подверглась критике

The Sun: 24-летняя девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше и подверглась критике

24-летняя девушка вышла замуж за мужчину на 30 лет старше нее, подверглась критике в сети и объяснила свой выбор. Хейтеры считают, что она заключила брак по расчету или из-за скрытой детской травмы, сообщает The Sun.

По словам пользовательницы TikTok под ником @cooladybugmom, она не является содержанкой или клиенткой брачного агентства. Она объяснила, что счастлива с 54-летним мужем и любит его. Тиктокерша также опровергла предположения, что супруги заключили брак из-за психологических травм, например, пережитого жестокого обращения, пренебрежения или отсутствия родителей.

«Меня воспитывала любящая мама, два замечательных папы, и я ходила в несколько действительно хороших школ», — рассказала она, добавив, что родители дали ей мудрые советы о том, как выбирать партнера.

Девушка отметила, что ее возлюбленный, несмотря на возраст, в отношениях не стремится заменить отца. Она добавила, что многие ее подруги также выбирают мужчин постарше, но остаются целеустремленными, умными и успешными.

Ранее сообщалось, что 23-летняя модель из США закрутила роман с игроком в блэкджек на 40 лет старше себя. По словам модели, она и ее 63-летний бойфренд влюбились друг в друга за час на первом же свидании.