23-летняя модель закрутила роман с игроком в блэкджек на 40 лет старше себя

Daily Mail: 23-летняя модель Уиллоу Сиас закрутила роман с мужчиной на 40 лет старше себя

23-летняя модель Уиллоу Сиас из Северной Каролины, США, познакомилась с профессиональным игроком в блэкджек и строителем домов Дэвидом Симонини, который старшее ее на 40 лет, в Tinder и быстро закрутила с ним роман. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам модели, она и ее 63-летний бойфренд влюбились друг в друга за час на первом же свидании. Она утверждает, что у них много общих интересов: оба любят вечеринки и люксовые рестораны. Недавно мужчина купил любимой «Мерседес» за 175 тысяч долларов в качестве «подарка в середине недели», однако пара столкнулась с критикой со стороны хейтеров.

Девушка не обращает внимание на слова недоброжелателей и говорит, что Симонини дает ей «стабильность и безопасность», в которых она нуждается. «Он следит за тем, чтобы обо мне позаботились, чтобы мне было комфортно, и я ни в чем не нуждалась, а это очень важно для меня», — объясняет она.

В будущем пара надеется создать собственную семью и уже обсудила возможность рождения детей. Сиас говорит, что ее семья и друзья приняли ее нового кавалера, но некоторые близкие люди девушки посчитали ее содержанкой. Тем не менее, родители модели счастливы за нее и рады тому, как бережно Симонини относится к их дочери.

Это не первый раз, когда Сиас встречается с мужчиной, который значительно старше нее. Она признается, что ее прежним партнерам было 37 лет и 42 года.

Ранее сообщалось, что 24-летняя женщина стала мачехой дочери возлюбленного, которая всего на полгода младше нее. Пара с 27-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений и о том, как родные и друзья восприняли их союз.