Пара с 27-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях отношений

24-летняя женщина стала мачехой дочери возлюбленного, которая всего на полгода младше нее

Пара с 27-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях своих отношений и о том, как родные и друзья восприняли их союз. Историю влюбленных публикует Metro.

27-летняя Брэнди Райан и 54-летний Джейсон Солтер познакомились в 2018 году в ресторане, где Райан работала официанткой. По словам женщины, между ними сразу же возникла симпатия, но знакомство не получило развития, поскольку в тот момент и у нее, и у Солтер были другие партнеры. Лишь позднее они все же начали встречаться.

Друзья пары порадовались за влюбленных и приняли их отношения, несмотря на огромную разницу в возрасте между ними. Про родителей женщины этого сказать нельзя. «Мои родители начинают понимать, что это серьезные отношения, и уже приходят в себя, но сначала они сомневались», — рассказала она.

Райан призналась, что всегда предпочитала мужчин постарше, поскольку ощущает себя взрослее, чем есть на самом деле. Солтер представляет собой ее противоположность: он легкомысленнее, чем ожидаешь от человека в 54 года.

По словам пары, незнакомцы редко обращают внимание на их разницу в возрасте, но некоторые все же принимают Райан за дочь Солтера. Действительно, настоящая дочь Солтера, которой Райан теперь приходится мачехой, всего на полгода младше нее.

Чтобы развеять стереотипы о разнице в возрасте, влюбленные планируют записать подкаст под названием «Нет, она не моя дочь», в котором расскажут о своих отношениях.

Ранее сообщалось, что в университете в Морогоро, Танзания, студентка с первого взгляда влюбилась в профессора философии на 27 лет старше нее, вышла за него замуж и рассказала о браке. По словам влюбленных, во время первого свидания они поняли и почувствовали, что созданы друг для друга и разница в возрасте не имеет никакого значения.