Студентка вышла замуж за профессора на 27 лет старше нее и рассказала о браке

26-летняя студентка рассказала о любви с первого взгляда к 53-летнему профессору философии

В университете в Морогоро, Танзания, студентка с первого взгляда влюбилась в профессора философии на 27 лет старше нее, вышла за него замуж и рассказала о браке. Историю пары публикует Metro.

26-летняя Мариам Трела впервые увидела 53-летнего преподавателя Гжегожа Трела в 2017 году. Он переходил из одного корпуса университета в другой. Девушка вспоминает об этой встрече как о любви с первого взгляда. Вскоре она нашла профессора в социальной сети и добавила его в друзья. Так они стали общаться, и в какой-то момент мужчина предложил ей встретиться.

По словам влюбленных, во время свидания они поняли и почувствовали, что созданы друг для друга и разница в возрасте не имеет никакого значения.

Спустя год пара поженилась и родила первого ребенка — мальчика по имени Игнаций, которого часто принимают за внука Гжегожа. Теперь семья живет в Польше.

«Наверное, когда люди видят всю нашу семью, они думают, что это мама с сыном и дедушкой. А когда они узнают, что я его жена, многие, особенно мужчины, начинают завидовать, что у него молодая и привлекательная жена, и подозревать, что я просто охочусь за его деньгами», — призналась Мариам.

Трела добавила, что у них с супругом много различий, но это помогает им учиться новому и узнавать друг друга с новой стороны каждый день.

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