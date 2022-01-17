61-летняя жена и 24-летний муж решили завести ребенка

24-летний Куран Маккейн и его 61-летняя возлюбленная Шерил Макгрегор, которые стали известны благодаря видеозаписям, на которых документировали свои отношения, объявили, что планируют завести ребенка. Об этом они сообщили в своем аккаунте в TikTok.

Маккейн познакомился с будущей невестой, когда ему было 15 лет — в 2012 году он работал в ресторане быстрого питания вместе с сыном Макгрегор. После увольнения он потерял связь с женщиной на восемь лет. Вновь они встретились в ноябре 2020 года, тогда же, несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхнули романтические чувства.

В сентябре 2021 года пара поженилась, и теперь муж и жена решили стать родителями. «Шерил 61, и у нее уже есть семь детей и 17 внуков, но мы считаем, что заслуживаем того, чтобы иметь собственных детей», — сказал Куран. Пара заявила, что у них фантастическая сексуальная жизнь.

Они признались, что пытались зачать детей самостоятельно, но пришли к выводу, что суррогатное материнство или усыновление будет более удачным выбором. «Нам больше нравится идея с суррогатным материнством, хотя мы видели множество случаев, когда у людей начинаются проблемы с законом после рождения ребенка. Мы ищем хорошую суррогатную мать, которая будет готова подписать контракт о том, что после рождения ребенка она не будет иметь к нему никакого отношения», — подчеркнула пара.

Маккейн и Макгрегор отметили, что, если речь пойдет об усыновлении, они будут искать ребенка, один из родителей которого был темнокожим. Это необходимо, чтобы ребенок чувствовал, что они его настоящие родители.

Супруги отдают себе отчет, что Шерил может прожить не так долго, как Куран. «Когда меня не станет, он сможет растить ребенка сам. Он будет отличным отцом, он ответственный и взрослый человек», — заявила Макгрегор.

Семья влюбленных поддерживает их решение завести детей, хотя сначала родственники сомневались в этой идее по ряду причин. Кроме того, влюбленные столкнулись с волной негатива в соцсетях после того, как ряд СМИ сделал публикации о них. «Мы получаем много злых комментариев, но это не беспокоит нас. В конце концов, мы есть друг у друга, и это единственное, что имеет значение», — заявили они.

Ранее сообщалось, что пара из Шотландии с 24-летней разницей в возрасте рассказала об издевках и осуждении со стороны друзей и незнакомых людей. Несмотря на давление со стороны, пара продолжала развивать отношения, и в 2015 году шотландцы сыграли свадьбу, а позже в их браке родилась дочь.