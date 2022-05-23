Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало кадры разминирования «Азовстали»

Минобороны показало кадры разминирования «Азовстали» саперами ВС России

Минобороны показало кадры разминирования территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе инженерными подразделениями Вооруженных сил России. Соответствующее видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

Саперы разминируют минные поля и ловушки из противопехотных мин на всем периметре предприятия. Также российские военные обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение. За двое суток уничтожено более 100 взрывоопасных предметов. К работе привлекаются и бронированные машины разминирования.

Ранее стало известно, что бойцы украинского батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что на территории комбината совершали взрывы для избавления от телефонов, планшетов и ноутбуков.

22 мая глава Орджоникидзевского (Левобережного) района Мариуполя Михаил Золотов рассказал о начале расчистки и уборки улиц в окрестностях завода «Азовсталь». По его словам, в уборке задействованы местные жители, работа которых оплачивается.

Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Лолита вывезла мать и дочь из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
В Крыму ФСБ задержала россиянина за незаконный оборот оружия
Стилистка назвала две частые ошибки во время утренних сборов
После смерти ребенка в фитнес-клубе в Подмосковье задержан директор учреждения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.