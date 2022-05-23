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Стало известно об уничтожении бойцами «Азова» улик преступлений в Донбассе

«Известия»: бойцы «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Польшакова, «неонацисты» оставляли мины не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР. Он отметил, что у них была цель« уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса». Отмечается, что на территории завода совершались взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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