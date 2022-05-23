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Журналисты раскрыли секреты красоты зарубежных звезд

Журналисты The Sun сообщили, что Леди Гага борется с целлюлитом инфракрасной сауной

Фото: GRAHAM MANSFIELD / Unsplash

Журналисты The Sun раскрыли секреты красоты зарубежных звезд. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Известно, что недавно португальский футболист Криштиану Роналду поделился в соцсетях снимком после прохождения криотерапии, во время которой используется жидкий азот. Человек должен провести в криотерапевтической камере при температуре ниже 140 градусов по Цельсию не больше пяти минут. Данная процедура ускоряет метаболизм и помогает быстрее сбросить лишний вес. Отмечается, что криотерапия является любимым методом поддержания фигуры в форме не только у Роналду, но и у американской актрисы Деми Мур и британской плюс-сайз-модели Джеммы Коллинз.

Как сообщают редакторы портала, еще одним популярным методом похудения среди знаменитостей оказалась инфракрасная сауна, которая улучшает кровообращение и борется с появлением целлюлита. По данным источника, ей отдают предпочтение певицы Леди Гага, Селена Гомес и актриса Гвинет Пэлтроу.

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В списке любимых косметологических процедур звезд также числится использование светодиодной маски для омоложения лица. Известно, что инфракрасные лучи, которые производит устройство, разглаживают морщины и восстанавливают поврежденные клетки кожи. Упомянутую манипуляцию проводили актриса Эмма Стоун, модель Кристи Тайген и предпринимательница Кортни Кардашьян.

Поп-исполнительницы Мадонна и Рианна, в свою очередь, регулярно проходят курсы капельниц с содержанием ферментов, поддерживающих иммунитет и тонус организма. Кроме того, к подобным процедурам, которые продлевают молодость всего тела и помогают ускорить заживление ран, относится кислородная камера.

Журналисты также отметили, что звезды следят за своим здоровьем при помощи портативных устройств. В качестве примера они привели телезвезду Ким Кардашьян и бывшую модель Victoria's Secret Миранду Керр. По информации издания, они носят на пальцах специальное кольцо, которое отслеживает частоту сердечных ритмов и ежедневный уровень активности.

Раннее российский нутрициолог Елена Свиридова назвала способы быстро похудеть к лету. Эксперт объяснила, что лучше начать подготовку к летнему сезону как минимум за две недели до его начала. Специалистка посоветовала наладить питьевой режим, исключить соль, больше ходить пешком и следить за сбалансированностью своего рациона.

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Мария Винар
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