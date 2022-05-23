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Женщина бросила работу ради исполнения желаний ее смертельно больной собаки

LADbible: жительница Великобритании бросила работу ради больной деменцией собаки

Фото: Megan Marshall

Жительница Великобритании бросила работу ради исполнения желаний из списка, который она составила для своей смертельно больной собаки. Их историю публикует LADbible.

Меган Маршалл рассказала, что у ее 15-летнего лабрадора Саши диагностировали деменцию. Поскольку болезнь прогрессирует, со временем она будет все больше влиять на качество жизни собаки, поэтому женщина решила сделать все возможное, чтобы Саша могла наслаждаться каждым днем.

Раньше у британки был свой бизнес, из-за которого она постоянно испытывала стресс и не могла уделять время питомице. Решив, что сейчас Саша как никогда нуждается в ней, Маршалл закрыла дело и полностью посвятила себя собаке.

Женщина составила список желаний, которые захотела реализовать совместно с лабрадором. Они уже успели сходить на пляж, съесть мороженое, принять участие в собачьей выставке, поужинать стейками и устроить вечеринку с ночевкой с другими лабрадорами. Также Саша встретилась с Санта Клаусом, посетила зоопарк, дом престарелых, Бленхеймский дворец и приняла участие в индивидуальной фотосессии.

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В дальнейшем Маршалл с Сашей планируют посетить Виндзорский замок, сходить в мясной магазин, а также в школу и детский сад, чтобы познакомиться с детьми. «Я знаю, что буду тяжело переживать ее смерть, но благодаря списку желаний понимаю, что сделала все возможное. Я знаю, что она счастлива», — заключила британка.

Ранее сообщалось, что американка бросила постоянную работу и разорвала пятилетние отношения, чтобы жить в фургоне с собакой. По ее словам, она была счастлива, планировала будущее, проводила время с друзьями и строила отношения с партнером, однако чувствовала, что в глубине души хочет другого.

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Евгения Черкасова
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