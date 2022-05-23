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Великобритании предрекли нехватку бутылок для пива из-за энергокризиса

Scotsman предрекла Великобритании дефицит стеклотары для пива из-за энергокризиса

Фото: Pixabay

Директор одного из крупнейших в Шотландии оптовиков Dunns Food and Drinks Джули Данн заявила, что Великобритания может столкнуться с нехваткой стеклотары для разлива пива из-за растущей стоимости энергию, пишет газета Scotsman.

Данн предрекла Великобритании дефицит бутылок для пива из-за энергокризиса и заявила, что «пройдет не так много времени», прежде чем проблему заметят потребители.

«Наши поставщики вин и спиртных напитков со всего мира сталкиваются с постоянными трудностями, которые будут иметь цепную реакцию. Как следствие, будет меньше разнообразия бутылочного пива, которое мы видим на полках в Британии», — рассказала глава Dunns Food and Drinks.

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Марина Совина
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