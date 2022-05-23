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В Турции объяснили позицию страны о расширении НАТО

Президент Эрдоган назвал позицию Турции по расширению НАТО не враждебной альянсу
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал позицию о страны о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он высказался в обращении к гражданам после заседания Кабмина, сообщает РИА Новости.

Эрдоган объяснил позицию Турцию по расширению НАТО и заявил, что в ее основе лежит борьба с террором. Глава государства назвал точку зрения Анкары не враждебной альянсу.

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«Если желающие вступить в НАТО страны обратятся к истории, то увидят, что борьба Турции с угрозой, исходящей с Востока, имеет большой вклад и значение для них. В основе нашей позиции по расширению НАТО лежит не враждебность к альянсу, а наша четкая позиция по борьбе с террором», — подчеркнул он.

Ранее Эрдоган призвал НАТО к конкретным действиям из-за Швеции и Финляндии. «Мы ожидаем, что НАТО предпримет конкретные шаги для устранения обеспокоенности, а не будет делать бесполезные заявления», — заявил президент Турции.

19 мая Турция сообщила НАТО о намерении сказать «нет» вступлению Стокгольма и Хельсинки в альянс. Анкара выдвинула условия для одобрения членства стран в альянсе. Среди них перечислены экстрадиция членов РПК, признанной Анкарой считает террористической организацией, и прекращение ее поддержки.

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Марина Совина
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