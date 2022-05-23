Плющенко и Рудковская прокомментировали обман со строительством

Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали жертвами мошенников и потеряли 31 миллион рублей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская стали жертвами мошенников. Об этом жена бывшего спортсмена сообщила в своем Telegram-канале.

Рудковская написала, что их семья наняла бригаду строителей, которые попросили передать им наличные средства для закупки материалов. Злоумышленники объяснили эту просьбу плохой работой банков.

Продюсер отметила, что таким образом их обманули на 31 миллион рублей. Она опубликовала данные мошенника, мотивировав это стремлением предостеречь от сотрудничества с недобросовестными строителями.

Плющенко известен по выступлениям в одиночном катании. Он дважды выигрывал олимпийское золото. После завершения спортивной карьеры он сосредоточился на тренерской работе.