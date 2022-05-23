Бывший начальник ПВО назвал участки размещения американских Patriot

Экс-начальник войск ПВО Хатылев предположил размещение американских ЗРК Patriot в Киеве

Экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ПВО Москвы, военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с «МК» рассказал, на каких участках фронта на Украине могут разместить американские зенитно-ракетные комплексы ПВО большого радиуса действия Patriot, поставки которых анонсировали США.

Хатылев предположил, что, вероятнее всего, Киеву передадут старое вооружение, которое сейчас находится в Европе.

«Для европейцев — это повод обновить свой парк вооружений, как это было со Словакией», — указал эксперт.

Комплексами Patriot в первую очередь попытаются закрыть Киев, а далее ставка будет сделана на усиление защиты Днепра — тем более, что там вопрос такого рода защиты стоит особенно остро в силу отсутствия системы ПВО.

«Помимо того, прикрытие потребуется для оставшихся спецобъектов, на которых, например, необходимо сохранить поступающую с Запада технику, или еще что-либо важное», — указал Хатылев.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что новые применяемые Вооруженными силами России лазерные комплексы «Задира» могут помочь изменить расклад сил в воздухе в рамках спецоперации на Украине.