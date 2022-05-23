Модуль «Хибины» для российского Су-34 доработают с учетом применения на Украине

Комплекс РЭБ «Хибины» для российского Су-34 модернизируют с учетом применения на Украине

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о планах модернизации комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хибины» для российского бомбардировщика Су-34 по результатам его применения в рамках специальной военной операции на Украине. Слова специалиста приводит ТАСС.

По информации собеседника агентства, модуль доработают, чтобы сделать его работу более автоматизированной.

«В обновленной версии роль пилота в работе комплекса будет сведена к минимуму», — уточнил источник. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее в США отметили способность Су-34 нести большое количество топлива. В публикации издания The Drive подчеркнули, что это позволяет выполнять дальние миссии без дозаправки в воздухе. По этой причине издание пишет, что Су-34 является «королем быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух».