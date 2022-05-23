На Камчатке построят экологичный гостиничный комплекс

В селе Паратунка Камчатского края к 2027 году построят туристический центр с эко-парком

В Камчатском крае к 2027 году планируется построить гостиничный комплекс по принципам зеленых технологий и циклической экономики. Начало строительства запланировано на 2022 год, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на создание экологичного туристско-рекреационного центра «Обитаемая земля» привлечено 187,8 миллиона рублей частных инвестиций. Проект будет размещаться в курортно-лечебной местности, известной благодаря термальным источникам, — в селе Паратунка, в 55 километрах от Петропавловск-Камчатского.

На территории объекта площадью 284 тысячи квадратных метров построят базу отдыха с гостевыми домами, эко-парк, пешеходные дорожки, бассейны, глэмпинги, визит-центр, эко-ферму, баню и кафе с зоной барбекю.

Ранее сообщалось, что в предстоящем летнем сезоне планируется запустить туристические чартеры на Камчатку из российских регионов. Рейсы будут выполняться из Москвы, Хабаровска и Владивостока.