Стало известно о планах компании Levi’s окончательно покинуть Россию

Источники «Ъ» сообщили о планах компании Levi Strauss & Co окончательно покинуть Россию

Сеть Levi Strauss & Co приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В настоящее время компания покупателя на свои активы. Отмечается, что Levi’s прекратила поставки своей одежды в Россию. Оставшиеся в стране партии будут реализованы через другие магазины. По данным источников, компания отгрузила товар на новый сезон по плану, однако больше поставок не ожидается.

По предварительным данным, потенциальным покупателем магазинов Levi's является турецкая компания Fiba Holding A.S, которая на территории России развивает бренды Gap, Marks&Spencer и Banana Republic.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно перестали работать магазины Hermes и Chanel.