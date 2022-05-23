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Мужчина спас собаку из ливневого канала в Сочи

Прохожий спас бездомную собаку из ливневого канала на улице Старошкольной в Сочи

Кадр: телеграм-канал «Sochi Today»

Неравнодушный прохожий спас собаку из ливневого канала в Сочи. Соответствующие кадры публикует местный Telegram-канал «Сочи Сегодня».

Согласно посту, молодые люди гуляли на улице Старошкольной и услышали собачий вой. Выяснилось, что бездомный пес не мог самостоятельно выбраться из ливневки. Тогда один из мужчин решил спуститься в канал, чтобы вытащить собаку.

«Парень разулся и спустился в ливневку совсем босиком. Мы понимаем, что он это делал ради спасения бедолаги. Но в этом канале, помимо лягушек, и трехметровых камышей водятся змеи», — рассказали очевидцы происходящего. В конечном счете спасателю с собакой в руках удалось подняться по лестнице, которую фиксировали другие прохожие.

«Сегодня у собачки действительно второй день рождения. Если бы не парни, то неизвестно, чтобы было с бедолагой. Вот таких бы неравнодушных людей побольше. Молодцы», — высказались свидетели.

В августе 2021 года в лесу на территории Усть-Илимского района Иркутской области спасли медведя, запертого в клетке. Животное обнаружили в изможденном состоянии — оно долгое время находилось без еды и воды. Клетка оказалась ловушкой с самозапирающимся железным устройством. Использование такого оборудования запрещено, это является видом браконьерства. Клетку демонтировали, хищника выпустили в естественную среду обитания.

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Майя Пономаренко
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