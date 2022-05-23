В Мариуполе обнаружили тактические руководства для командиров «Азова»

Следователи нашли документы для командиров «Азова» на освобожденных территориях Мариуполя

На освобожденных в Мариуполе украинских позициях были найдены тактические руководства для командиров батальона «Азов», сообщает РИА Новости.

В брошюре «Краткое руководство офицера управления» с пометкой «только для служебного пользования», размещен перечень полевых уставов, среди которых есть спецуставы «Религиозная поддержка» (номер FM 1-05), «Киберкосмические операции» (номер FM 3-12), «Киберэлектромагнитные действия» (номер FM 3-38), а также «Действия информации и влияния» (номер FM 3-13).

Кроме того, российские следователи обнаружили «Тактическое руководство командира» морской пехоты США под номером MCRP 3-30.7. В руководстве есть глава о контроле массовых беспорядков, а также специальное приложение о военнопленных, в котором сказано о том, как именно нужно обращаться с пленными, содержать их и добывать у них разведданные.

Согласно печатям и маркировке на руководствах, найденные документы являются собственностью военной школы командиров «Азова», носящей имя полковника Евгения Коновальца. Отмечается, что руководства составлены на русском языке и изданы в 2016 году.

Ранее были обнаружены свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. По словам журналиста Романа Польшакова, «неонацисты» оставляли мины не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР, у них была цель «уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса».

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Минобороны сообщило 20 мая. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.