«Известия»: бойцы батальона «Азов» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Польшакова, «неонацисты» оставляли мины не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР. Он отметил, что у них была цель« уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса». Отмечается, что на территории завода совершались взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.

Уничтожение жилых домов

Бойцы батальона «Азов» до сдачи в плен, отступая из города к заводу «Азовсталь», уничтожали жилые дома. Такие детали в разговоре с РИА Новости раскрыл заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Крот.

Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов бойцы Нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим Вооруженным силам заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР

По словам сапера, во время выхода из прилегающих к комбинату районов украинские военные уничтожали здания, чтобы не дать закрепиться вооруженным силам противника.

«Сатанинский культ»

19 мая на базе «Азова» были обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Деревянные идолы высотой до трех метров нашлись рядом с одной из городских школ, где находились две казармы для рекрутов. Капище было огорожено камнями, а внутри корреспондент агентства увидел подобие жертвенника. Кроме этого, был найден стенд с изображениями сатаны и перевернутыми пентаграммами.

До этого сообщалось, что в штабе украинских минометчиков увидели признаки занятия черной магией. В частности, на стене штаба был нанесен оккультный рисунок сигил, а также сделанные кровью пометки.

Освобождение «Азовстали»

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

При этом российские военные были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира «Азова» с территории завода на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей,.

Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ

Глава ведомства Сергей Шойгу также доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.