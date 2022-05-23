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Стало известно об уничтожении «азовцами» улик преступлений в Донбассе

«Известия»: бойцы батальона «Азов» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Польшакова, «неонацисты» оставляли мины не только для того, чтобы навредить военным из России и ДНР. Он отметил, что у них была цель« уничтожить как можно больше доказательств зверств над мирными жителями Донбасса». Отмечается, что на территории завода совершались взрывы для избавления от телефонов, планшетов, ноутбуков.

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Уничтожение жилых домов

Бойцы батальона «Азов» до сдачи в плен, отступая из города к заводу «Азовсталь», уничтожали жилые дома. Такие детали в разговоре с РИА Новости раскрыл заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Крот.

Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов бойцы Нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим Вооруженным силам

заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР

По словам сапера, во время выхода из прилегающих к комбинату районов украинские военные уничтожали здания, чтобы не дать закрепиться вооруженным силам противника.

«Сатанинский культ»

19 мая на базе «Азова» были обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Деревянные идолы высотой до трех метров нашлись рядом с одной из городских школ, где находились две казармы для рекрутов. Капище было огорожено камнями, а внутри корреспондент агентства увидел подобие жертвенника. Кроме этого, был найден стенд с изображениями сатаны и перевернутыми пентаграммами.

До этого сообщалось, что в штабе украинских минометчиков увидели признаки занятия черной магией. В частности, на стене штаба был нанесен оккультный рисунок сигил, а также сделанные кровью пометки.

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Освобождение «Азовстали»

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

При этом российские военные были вынуждены вывезти сдавшегося в плен командира «Азова» с территории завода на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей,.

Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Так называемый "командир" нацистов "Азова" из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле

Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ

Глава ведомства Сергей Шойгу также доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.

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Марина Совина
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