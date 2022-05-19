На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского культа

На базе «Азова» в Мариуполе нашли предметы сатанинского и языческого культов

На базе полка «Азов» в Мариуполе обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Об этом сообщает РИА Новости.

Деревянные идолы высотой до трех метров нашлись рядом с одной из городских школ, где находились две казармы для рекрутов. Капище было огорожено камнями, а внутри корреспондент агентства увидел подобие жертвенника. Кроме этого, был найден стенд с изображениями сатаны и перевернутыми пентаграммами.

4 мая сообщалось, что в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка увидели признаки занятия черной магией. В частности, на стене штаба был нанесен оккультный рисунок сигил, а также сделанные кровью пометки. Культуролог Екатерина Дайс обратила внимание, что знак был начертан без отрыва кисти от поверхности, что подтверждает намерение автора придать ему некую магическую силу.