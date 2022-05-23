В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от оспы обезьян

Роспотребнадзор предостерег россиян от контактов с грызунами за рубежом из-за оспы обезьян

Россиянам следует избегать контактов с грызунами и приматами при поездках за рубеж, чтобы защититься от оспы обезьян. С таким предостережением выступила пресс-служба Роспотребнадзора, информация о заболевании опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, животные являются наиболее частыми переносчиками инфекции и для профилактики заболевания эта предосторожность — лучший способ защиты, так как человеку гораздо сложнее заразить другого человека. Чтобы оспа обезьян передалась от человека к человеку, контакт должен быть очень длительным.

Также в Роспотребнадзоре назвали страны, при посещении которых стоит соблюдать особую осторожность. «Особую бдительность следует проявлять тем, кто прибыл в Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Камерун, Центральноафриканскую Республику, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан», — рассказали в ведомстве.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов оценил вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян. По его словам, этот вирус давно известен и хорошо изучен учеными, а от натуральной оспы разработана эффективная вакцина, которая защищает и от обезьяньего штамма.