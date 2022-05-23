Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений

В магазине приложений NashStore с момента запуска зарегистрировалось более 657 000 юзеров

Создатели российского магазина приложений NashStore, АНО «Цифровые платформы», объявили результаты по итогам первой недели работы сервиса. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

С момента запуска в отечественной альтернативе Google Play зарегистрировались более 657 тысяч юзеров. Разработчики загрузили и отправили на проверку более 5 тысяч приложений, из них модерацию прошли более 1,5 тысячи.

Отмечается, что всего из сервиса было скачано 1,3 миллиона приложений. Самые популярные из них — 2Gis, RuTube, «Почта России», «ВТБ Онлайн», «АльфаБанк», «СберМаркет», «ЕАптека» и другие.

«Мы постоянно пополняем каталог нашего цифрового магазина и приглашаем всех разработчиков, которые еще не добавили свое приложение. Мы продолжаем развивать нашу экосистему и добавлять туда новые сервисы. Одно из приоритетных направлений работы — это запуск платежной системы», — сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Гендиректор организации Арсений Щельцин также подчеркнул, что разработчики планируют не просто создать аналог Google Play, а стремятся «переизобрести» эту сферу, решить многолетние проблемы пользователей и поставщиков цифровых решений.

NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков 9 мая. Для пользователей сервис стал доступен спустя неделю, 16 мая. В АНО «Цифровые платформы» добавили, что маркетплейс также запустил регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.

АНО «Цифровые платформы» рассказали о работе над отечественным магазином приложений в конце марта. Сообщалось, что с помощью этой платформы пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки. Также уточнялось, что создатели работают над разными способами оплаты за приложения в NashStore, совместимыми с российскими банковскими картами «Мир».