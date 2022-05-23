Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений

В магазине приложений NashStore с момента запуска зарегистрировалось более 657 000 юзеров

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Создатели российского магазина приложений NashStore, АНО «Цифровые платформы», объявили результаты по итогам первой недели работы сервиса. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

С момента запуска в отечественной альтернативе Google Play зарегистрировались более 657 тысяч юзеров. Разработчики загрузили и отправили на проверку более 5 тысяч приложений, из них модерацию прошли более 1,5 тысячи.

Отмечается, что всего из сервиса было скачано 1,3 миллиона приложений. Самые популярные из них — 2Gis, RuTube, «Почта России», «ВТБ Онлайн», «АльфаБанк», «СберМаркет», «ЕАптека» и другие.

«Мы постоянно пополняем каталог нашего цифрового магазина и приглашаем всех разработчиков, которые еще не добавили свое приложение. Мы продолжаем развивать нашу экосистему и добавлять туда новые сервисы. Одно из приоритетных направлений работы — это запуск платежной системы», — сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Гендиректор организации Арсений Щельцин также подчеркнул, что разработчики планируют не просто создать аналог Google Play, а стремятся «переизобрести» эту сферу, решить многолетние проблемы пользователей и поставщиков цифровых решений.

NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков 9 мая. Для пользователей сервис стал доступен спустя неделю, 16 мая. В АНО «Цифровые платформы» добавили, что маркетплейс также запустил регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки.

АНО «Цифровые платформы» рассказали о работе над отечественным магазином приложений в конце марта. Сообщалось, что с помощью этой платформы пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать подписки. Также уточнялось, что создатели работают над разными способами оплаты за приложения в NashStore, совместимыми с российскими банковскими картами «Мир».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Шестилетнему россиянину проломили голову бутылкой
Пьяный россиянин жестоко избил дочь с ДЦП из-за плача
Лолита рассказала об отъезде матери и дочери из России
В Pfizer предсказали создание лекарства от рака
184-килограммовый любитель фастфуда сбросил половину веса за год
Объявлены результаты первой недели работы российского магазина приложений
Страны Балтии отказались от электричества из России
Психолог назвал способ перестать заедать тревогу и стресс
В Совфеде назвали единственно возможную тему переговоров с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.