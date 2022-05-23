Названы города России с подешевевшими новостройками

«Мир квартир»: цена квадратного метра больше всего снизилась в Мурманске, Грозном и Сочи

К концу первой половины мая 2022 года сильнее всего стоимость квадратного метра в новостройках снизилась в Мурманске — динамика достигла девяти процентов, в результате «квадрат» в городе в среднем стал стоить 91,3 тысячи рублей. Такие данные назвали аналитики портала «Мир квартир».

По информации специалистов, за апрель и первую половину мая 2022 года «квадрат» жилья на первичном рынке подешевел в 10 из 70 исследуемых российских городов. Второе место в списке занял Грозный, где цена квадратного метра снизилась на 7,9 процента, до 61,1 тысячи рублей. На третьей позиции оказался Сочи — там стоимость «квадрата» упала на 4,7 процента, до 317,7 тысячи рублей.

Что касается изменения средней стоимости квартир, то больше всего показатель снизился в Сочи — на 11 процентов, до 13 миллионов рублей. Вторую строчку занял Грозный — там стоимость жилья снизилась на 11,2 процента, до пяти миллионов рублей. Третьим в рейтинге стал Мурманск, где средние цены на квартиры упали на 10,7 процента, до 4,9 миллиона рублей.

Кроме того, квартиры подешевели в Севастополе (на 4,4 процента), Санкт-Петербурге (на 3,8 процента), Сургуте (на 2,9 процента), Якутске (на 2,7 процента), Москве (на 2,3 процента), Краснодаре (на 2,2 процента) и Махачкале (на 2,1 процента). Аналитики ожидают, что в ближайшее время тенденция со снижением стоимости жилья в российских городах сохранится и будет распространяться на новые города.

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