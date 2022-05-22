Россиянам дали прогноз по ценам на рынок недвижимости

Риелтор Барсуков уверен, что цены на квартиры от застройщиков опускаться не будут

Ожидать снижения цен от застройщиков не стоит. Компании нацелены на то, чтобы стоимость оставалась на уровне, однако готовы предлагать различные бонусы. Так прокомментировал новость о падении продаж девелоперов в России до 99 процентов в апреле гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт дал прогноз по ценам на рынок недвижимости.

Квартиры от застройщика

Константин Барсуков подтвердил, что в последний месяц произошло падение спроса на недвижимость. Однако даже с этим условием застройщики не хотят опускать цены.

«Застройщики получают субсидии от государства для поддержания спроса, но это не спасает их. При этом они не хотят понижать цену. Потому что понимают: как только они начнут стоимость снижать, то на новостройку спрос упадет еще сильнее. Люди будут ждать, когда цены упадут еще, раз они уже начали снижаться. Поэтому застройщики и вцепились в эти цены», — объяснил он.

Эксперт отметил, что застройщики предлагают различные бонусы для привлечения клиентов.

«Застройщики за свой счет увеличивают льготную ипотеку, платят банкам деньги, чтобы те еще ниже сделали ставки, делают различные акции. Все что угодно, только чтобы не переписывать ценник, а оставить его как есть. Но при этом какие-то предложения для конкретных покупателей они готовы делать», — считает он.

Застройщики прикладывают все усилия, чтобы оставить ценник как есть Константин Барсуков гендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

Вторичный рынок недвижимости

Константин Барсуков убежден, что вторичный рынок недвижимости ожидает противоположная история.

«Вторичный рынок с большой долей вероятности будет цены опускать. Потому что продавцы вторичного рынка, которые могут ждать, снимают с продажи свои квартиры. А те, кому нужно продавать, вынуждены цену снижать», — заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что снижение цены идет только до уровня зимней стоимости.

«Я бы не сказал, что идет массовое снижение цены. Скажем так, рынок опускает ту цену, которую он поднял в марте на ажиотажном спросе примерно на шесть процентов. Все, кто держат цены по мартовским, точно их не продадут, и спроса на них нет. Спрос идет на квартиры, которые продаются условно по январским ценам», — сообщил он.

Барсуков уверен, что в нынешних условиях вторичный рынок ожидает падение цен.

«Если не будет предпринято никаких резких шагов от Центробанка: опущение ключевой ставки до девяти процентов и ниже или не будет принято в ближайшее время решение о субсидировании ипотеки на вторичке, то вторичный рынок обречен на снижение цены», — заключил эксперт.

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