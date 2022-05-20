Назван способ избежать мошенников при аренде жилья на курортах

Эксперт Воробьев назвал способ избежать мошенников при аренде жилья в Сочи

На рынке аренды недвижимости в Сочи и на других российских курортах выросло число мошенников. Руководитель агентства недвижимости «Эксперт-М» Марат Воробьев рассказал, как избежать обмана при поиске жилья для отдыха, его слова передают «Известия».

За последние пару месяцев число попыток мошенничества увеличилось на 30 процентов. После ухода из России Booking и других площадок для бронирования жилья у преступников появилось больше пространства для маневров. Они берут с жертвы предоплату, а затем перестают выходить на связь. Нередко оказывается, что квартиру одновременно оплатили более трех человек.

Мошенники привлекают граждан значительно заниженной стоимостью аренды. В их объявлениях часто содержатся фото, не соответствующие действительности. Чтобы не стать жертвой обмана, Воробьев советует перед отправкой задатка заключить договор и попросить собственника приложить к нему документы объекта.

Ранее Сочи вошел в список городов с ультрадорогим жильем — там продается более 400 квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей. Вместе с Сочи в лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург.