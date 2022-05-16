Названы города России с ультрадорогими квартирами

Skolkovo Realty: ультрадорогие квартиры продаются в девяти городах России

В мае 2022 года ультрадорогие квартиры — те, которые стоят более 100 миллионов рублей — продаются в девяти городах России. К таким выводам пришли аналитики компании Skolkovo Realty, материалы которой есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали рынок жилья 15 городов-миллионников, а также Краснодара, Сочи и Калининграда. Больше всего ультрадорогих квартир продается в Москве — более 5,3 тысячи подобных лотов, что на 4,8 процента больше, чем в декабре 2021 года.

Вторым городом с ультрадорогим жильем назвали Сочи, где продается 407 таких квартир. Топ-3 списка городов замкнул Санкт-Петербург, где на продажу выставлены 374 ультрадорогие квартиры — на 25,1 процента больше, чем в декабре 2021-го.

В общей сложности в России на продажу выставлены более 6,1 тысячи квартир стоимостью более 100 миллионов рублей — 1,48 процента от общего числа квартир. С последнего месяца 2021 года показатель увеличился на 7,5 процента

В апреле 2022 года специалисты Skolkovo Realty выяснили, что на рынке жилья в Сочи продается два самых дорогих частных дома — за них попросили 2,1 миллиарда и 2 миллиарда рублей. На тот момент всего в Сочи продавался 691 особняк стоимостью более 100 миллионов рублей.