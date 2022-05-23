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Сенатор опроверг капитуляцию России перед Западом в 90-е

Сенатор Косачев заявил, что в 90-е Россия не капитулировала, а сосредотачивалась

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Во время «перемирия» с Западом, случившегося после холодной войны, Россия не капитулировала, а сосредотачивалась. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации, председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

Косачев заявил, что с распадом Советского Союза противостояние России и стран Запада не прекратилось, хотя Запад, по утверждению сенатора, считал, что Москва капитулировала.

«Было "перемирие" 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром. На самом деле Россия сосредотачивалась. Искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за нашей страной», — написал сенатор.

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Косачев предположил, что, убедившись в нежелании России капитулировать, Запад решил окончательно сломить ее сопротивление и начал новую конфронтацию. При этом сенатор отметил, что не видит возможности победы Запада в новом противостоянии.

«В навязанной человечеству войне Западу не победить», — подытожил Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в 90-е годы «под флагом воцарения демократии мы получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений». Путин отмечал, что российское общество состояло из людей, освободившихся от коммунизма, но еще не научившихся быть хозяевами своей судьбы.

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Валерий Розенберг
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