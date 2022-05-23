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В Польше решили отменить наказание за военную службу добровольцев на Украине

В Польше решили отменить наказание за службу добровольцев в Вооруженных силах Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше решили отменить наказание для добровольцев за службу в украинских вооруженных силах. В сейм республики поступил на рассмотрение законопроект, согласно которому воюющим на Украине польским добровольцам может быть «упрощена» служба в иностранной армии, сообщает газета Rzeczpospolita.

С такой инициативой выступило правительство Польши, которое просит парламентариев отменить уголовное наказание за несение службы в иностранной армии.

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Министерство обороны Польши негативно относится к законопроекту. «Цель и обязанность министра национальной обороны — заботиться о безопасности Республики Польша в оборонном и военном измерении», — заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич. Он предположил, что бесконтрольный въезд польских добровольцев на Украину ослабит польскую обороноспособность.

В настоящее время в Польше предусмотрено лишение свободы от трех месяцев до пяти лет за службу в иностранной армии без согласия компетентного органа.

Ранее президент Украины Зеленский просил Верховную Раду утвердить особые права для граждан Польши. В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова уточнила, что, согласно утечкам в СМИ, Зеленский хочет уравнять украинцев и поляков в правах за исключением права голоса. Подобную ситуацию дипломат назвала «казусом суверенитета».

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Алевтина Запольская
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