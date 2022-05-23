Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт стал отцом в третий раз

Актер Крис Пратт и его жена Кэтрин Шварценеггер вновь стали родителями

42-летний американский актер Крис Пратт и его жена, 32-летняя писательница и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер, вновь стали родителями. Об этом супруги сообщили в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21 мая у пары родилась дочь, которую назвали Элоиза Кристина Шварценеггер Пратт. В браке звезд это не первый ребенок: в 2020 году Шварценеггер родила дочь, которой супруге тоже дали двойное имя — Лайла Мария. У Пратта также есть 9-летний сын Джек, рожденный в браке с актрисой Анной Фэрис.

«Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы чувствуем себя благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис», — написали супруги в социальной сети.

О беременности писательницы стало известно в декабре прошлого года, когда дочь Арнольда Шварценеггера сфотографировали с округлившимся животом во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Летом прошлого года поклонники Криса Пратта пришли в ужас от видео, где голливудский актер поедает комаров, заявляя о том, что это его ланч.

Ранее стало известно, что у певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родился сын.