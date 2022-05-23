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Спрогнозировано будущее доллара в эпоху «третьей формы валюты»

Экономист Шибанов: говорить об отказе от доллара в пользу цифровых валют еще рано

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов спрогнозировал будущее доллара в эпоху «третьей формы валюты». Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, разработку цифровых валют ведут многие страны, однако быстрее других ввести свои валюты могут в КНР, а также ряде других развивающихся государств, включая Россию.

Экономист отметил, что массовое использование цифрового юаня гражданами и компаниями в Китае возможно уже в следующем году. «Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам», — сказал он.

Шибанов отметил, что американская валюта на сегодняшний день является ведущим платежным средством для мировых центробанков, рынков капитала, а также международных финансовых рынков. По его словам, говорить о мгновенном отказе от доллара в пользу новых форм валюты еще рано.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, и смысл текущих значений курса отличается от привычных в экономическом плане. В частности, укрепление рубля окажет незначительное влияние на цены в магазинах, поскольку главной проблемой остается не стоимость импорта, а невозможность поставки товара.

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Марина Совина
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