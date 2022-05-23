В Белоруссии начался новый этап проверки сил реагирования ВС

В Минобороны Белоруссии сообщили о начале нового этапа проверки сил реагирования

В Вооруженных силах (ВС) Белоруссии начался новый этап проверки сил реагирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Отмечается, что особенностью этого этапа станет проверка вооружения, а также военной и специальной техники, находящейся на длительном хранении в воинских частях.

«Проводимая проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что военнообязанных для выполнения запланированных мероприятий призывать не будут.

4 мая стало известно, что в Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования. Ее целью стала оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций, рассказали в Минобороны.

В ведомстве утверждают, что проверка сил реагирования не несет никаких угроз ни для европейского сообщества, ни для соседних стран. При этом в Минобороны предупредили, что в ходе проверки по дорогам общего пользования будет перемещаться большое количество техники, что может затруднить движение.